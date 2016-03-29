代码库部分
净值与余额的指标 - MetaTrader 4脚本

Equity_v7.mq4 (26.42 KB)
本指标所画的是根据账户历史数据而来的净值和余额图表, 它也使用了当前持有的仓位并在实时中更新图表. 也可以绘制保证金和可用保证金的图表, 但是只能在监控模式下画出当前的值.


您可以只考虑符合特定条件的订单来画出图表. 例如, 如果您指定了幻数和所需的交易品种, 本指标会只从历史上展开符合条件的订单. 使用这种方式, 您可以在一个账户中评估多个终端的工作情况.


也可以不考虑初始余额而更好地演示.
本指标还能根据净值计算最大回撤以及采收率!


账户的净值与余额图表


幻数等于856订单的余额与净值图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8454

