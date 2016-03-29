请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标所画的是根据账户历史数据而来的净值和余额图表, 它也使用了当前持有的仓位并在实时中更新图表. 也可以绘制保证金和可用保证金的图表, 但是只能在监控模式下画出当前的值.
您可以只考虑符合特定条件的订单来画出图表. 例如, 如果您指定了幻数和所需的交易品种, 本指标会只从历史上展开符合条件的订单. 使用这种方式, 您可以在一个账户中评估多个终端的工作情况.
也可以不考虑初始余额而更好地演示.
本指标还能根据净值计算最大回撤以及采收率!
账户的净值与余额图表
幻数等于856订单的余额与净值图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8454
OrdersSuite 修订版 1
函数用于处理现货货币对, 现货黄金和现货白银的订单, 具有错误处理。修订版 1: OrderModify2() & OrderProcess() 调整, OrderProcess() & OrderSend2() 增强。SupportResistTrade
根据支撑/阻力水平的突破进行交易.
变化指数
本指标显示了, 在时间序列中哪一项占主流: 是趋势还是平缓的无序波动.Bill Williams. 混沌理论. 市场的第一维度
根据市场第一维度的EA.