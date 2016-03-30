CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Expert Advisor Robot_MACD_12.26.9 - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Ansichten:
760
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Dieser EA basiert auf dem MACD Indikator.

Die Periode des MACD Indikators ist 12-26-9.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8452

