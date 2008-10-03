CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Exoticwavein - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
2938
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор записывает историю в CSV-файл.

Входные параметры:

extern int       LastBar=0;
extern int       cnttik = 3 ;

Exoticwavein


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8449

SimpleTrade - high profit! SimpleTrade - high profit!

Торговля по простому принципу

open_close&stochastic_strategy open_close&stochastic_strategy

Данные тестирования в strategy tester.rar файле. Тестировался с 29.09 по 30.09 так как стратегия рассчитано на М1. Но к сожалению работает не по стратегий. В некоторых местах где он должен закрываться он не закрывается и так уходит в минус.

MA Angle Tony MA Angle Tony

Индикатор MAAngleTony.

Bill Willams. Теория хаоса. Сигналы на покупку/продажу "блюдце" Bill Willams. Теория хаоса. Сигналы на покупку/продажу "блюдце"

Советник по паттерну "Блюдце"