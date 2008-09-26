CodeBaseРазделы
Индикаторы

Market Time - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает время торговых сессий.

Входные параметры:

extern int     NumberOfDays=50;
extern string  AsiaBegin   ="01:00";
extern string  AsiaEnd     ="10:00";
extern color   AsiaColor   =Goldenrod;
extern string  EurBegin    ="07:00";
extern string  EurEnd      ="16:00";
extern color   EurColor    =Tan;
extern string  USABegin    ="14:00";
extern string  USAEnd      ="23:00";
extern color   USAColor    =PaleGreen;

Market Time

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8446

