请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 Market Time。
输入参量:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="01:00"; extern string AsiaEnd ="10:00"; extern color AsiaColor =Goldenrod; extern string EurBegin ="07:00"; extern string EurEnd ="16:00"; extern color EurColor =Tan; extern string USABegin ="14:00"; extern string USAEnd ="23:00"; extern color USAColor =PaleGreen;
Market Time
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8446
Time_modified
修改指标MarketTime。SMI_Correct-1
另外一个指标SMI。根据Blah的 "动量，方向和距离"改编。
智能交易 Robot_MACD_12.26.9
以指标 MACD为基础的智能交易。ZigZag with Its Own "Channel"
MetaQuotes 为标准的ZigZag添加了画出通道边界。