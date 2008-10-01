MetaQuotes 为标准的ZigZag添加了画出通道边界。

上下点都被连接到这条线中。





参量同样如下:

(Depth - 最少蜡烛柱数量，Deviation pips第二个最多 (最少)少于 (多于) 先前的蜡烛柱不可能出现。这就意味着 ZigZag 可以永远多于 Deviation， ZigZag 只能够在Depth蜡烛柱之后。 Backstep 在最多（最少）之间最少蜡烛柱数量。)





该指标可以帮助您探测价格模式。

