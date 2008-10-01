请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZag with Its Own "Channel" - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 8328
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MetaQuotes 为标准的ZigZag添加了画出通道边界。
上下点都被连接到这条线中。
参量同样如下:
(Depth - 最少蜡烛柱数量，Deviation pips第二个最多 (最少)少于 (多于) 先前的蜡烛柱不可能出现。这就意味着 ZigZag 可以永远多于 Deviation， ZigZag 只能够在Depth蜡烛柱之后。 Backstep 在最多（最少）之间最少蜡烛柱数量。)
该指标可以帮助您探测价格模式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8442
智能交易 Robot_MACD_12.26.9
以指标 MACD为基础的智能交易。Market Time
指标 Market Time。
ZigZagEvgeTrofi ver. 1
使用指标 ZigZag。阻力线指标
阻力线的构建最后两个高部分之上。