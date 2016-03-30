und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag with Its Own Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- 884
Hier wurde dem Standard ZigZag Indikator von Metaquotes noch die Zeichnung der Begrenzung der Kanäle hinzugefügt.
Das bedeutet, dass alle Peaks mit Linien verbunden werden.
Die Parameter sind die gleichen:
(Depth is the minimum number of bars the second maximum (minimum) less (greater) than the previous by Deviation pips won't appear on, i.e. the ZigZag can always diverge but it can converge more than by Deviation (or completely converge) only after Depth of bars. Ein Rückschritt ist die minimale Anzahl an Bars zwischen Maximas oder Minimas.)
Dieser Indikator kann Ihnen auf visuellem Wege helfen, verschiedene Preismodelle zu identifizieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8442
Der ZigZag Indikator wird verwendet.
