К стандартному ZigZag от MetaQuotes добавлено рисование "границ" канала. Т.е. линиями соединяются все верхние вершины, и все нижние.





Параметры те же:



(Depth - минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag может всегда, а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).)

ZigZag с своим "каналом"



Данный индикатор может помочь визуально определить некоторые ценовые модели.

