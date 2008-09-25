Ставь лайки и следи за новостями
ZigZag с своим "каналом" - индикатор для MetaTrader 4
- 7907
К стандартному ZigZag от MetaQuotes добавлено рисование "границ" канала. Т.е. линиями соединяются все верхние вершины, и все нижние.
Параметры те же:
(Depth - минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag может всегда, а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).)
ZigZag с своим "каналом"
Данный индикатор может помочь визуально определить некоторые ценовые модели.
