O desenho das bordas do canal foi adicionado ao ZigZag padrão pela MetaQuotes.

Isto é, todos os picos superior e inferior são unidos por linhas.





Os parâmetros são os mesmos:

(A profundidade é o número mínimo de barras da segunda máxima (mínimo) menor (maior) do que a anterior por pips, sem o desvio, isto é, o ZigZag pode divergir, mas pode convergir mais do que pelo Desvio (ou convergem completamente), apenas após a Profundidade de barras. Backstep é o número mínimo de barras entre as máximas dos preços (mínimas).





Este indicador pode ajudá-lo a detectar visualmente alguns modelos de preços.

