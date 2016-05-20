Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag com o seu próprio "Canal" - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1481
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O desenho das bordas do canal foi adicionado ao ZigZag padrão pela MetaQuotes.
Isto é, todos os picos superior e inferior são unidos por linhas.
Os parâmetros são os mesmos:
(A profundidade é o número mínimo de barras da segunda máxima (mínimo) menor (maior) do que a anterior por pips, sem o desvio, isto é, o ZigZag pode divergir, mas pode convergir mais do que pelo Desvio (ou convergem completamente), apenas após a Profundidade de barras. Backstep é o número mínimo de barras entre as máximas dos preços (mínimas).
Este indicador pode ajudá-lo a detectar visualmente alguns modelos de preços.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8442
Saudações a todos. Comecei a desenvolver um MTS não muito tempo atrás. Este é o meu primeiro. Como posso melhorar isso, eu estou esperando por conselhos do especialista. E como eu posso usar o indicador AMA nos EAs (IAMA)? Eu testei esta estratégia em Setembro de 2008.ZigZagEvgeTrofi ver. 1
Utilização do indicador ZigZag.
Carregamento do histórico de todos os símbolos da janela Observação do Mercado para todos os TF. Gravação em arquivo de nomes e condições de negociação por todos os símbolos da janela Observação do Mercado.MACDVesrion2_MOD
MACDVersion2_ Mod é uma modificação do MACDVersion2, mostra algumas informações adicionais.