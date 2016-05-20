CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iTrend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1219
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

    Indicador Itrend determina onde a tendência começa e termina.





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8439

Scripts do "Trading Chaos" Scripts do "Trading Chaos"

A determinação da direção de uma barra e tendência.

Previsão das Variações dos Preços Previsão das Variações dos Preços

O indicador mostra faixa do preço da próxima barra.

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Utilização do indicador ZigZag.

Open_close MTS no gráfico Open_close MTS no gráfico

Saudações a todos. Comecei a desenvolver um MTS não muito tempo atrás. Este é o meu primeiro. Como posso melhorar isso, eu estou esperando por conselhos do especialista. E como eu posso usar o indicador AMA nos EAs (IAMA)? Eu testei esta estratégia em Setembro de 2008.