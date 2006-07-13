CodeBaseРазделы
Индикаторы

iTrend - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор iTrend определяет начало и завершение тренда.


iTrend




