CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicadores de Tendência - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1301
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Eu não posso dar o link da idéia. Ele foi tirado de um fórum.

Eu tentei estender a idéia. E uma parte dos indicadores são as variações com o WPR.

Indicadores de Tendência

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8433

Variações do WPR Variações do WPR

Um pequeno conjunto de indicadores.

e_RP_250 e_RP_250

Foi desenvolvido para trabalhar com o indicador RPoint. Cheguei a esta variante, alterando os parâmetros do indicador e o EA. Alterei o valor ReversePoint para 250 ao coloquei o indicador.

Cliente Http Cliente Http

Funciona com servidores http...

Indicador i-Regr H L. Canal de Regressão através dos Máximas e Mínimas dos preços (High/Low) Indicador i-Regr H L. Canal de Regressão através dos Máximas e Mínimas dos preços (High/Low)

O indicador desenha o canal de regressão pelas Máximas e Mínimas dos preços (High/Low).