CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Трендовые индикаторы - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7634
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ссылку на идею не могу дать. Просто попалась на одном из форумов.

Попробовал ее (идею) немного продолжить. И часть индикаторов - снова вариации с WPR

Трендовые индикаторы

Daily Open-SR (Dosr) Daily Open-SR (Dosr)

Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.

i_EF_distance i_EF_distance

Мувингоподобная реализация неизвестно чего.

Вариации на тему WPR Вариации на тему WPR

Небольшое семейство индикаторов

e_RP_250 e_RP_250

Написан по моему заказу для работы с индикатором RPoint. Меняя параметры индикатора и советника пришел к этому варианту. При установке индикатора замените значение ReversPoint на 250.