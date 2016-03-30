und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trend Indicators - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 872
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Den Link zu dieser Idee kann ich Ihnen leider nicht geben. Er befand sich in einem der Foren.
Ich habe versucht diese Idee weiter zu verfolgen. Ein Teil dieser Indikatoren sind wieder Variationen mit WPR.
Trend Indicators
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8433
Eine kleine Ansammlung von Indikatoren.e_RP_250
Dieser Indikator wurde auf meinem Wunsch für die Arbeit mit dem RPoint Indikator entwickelt. Diese Variante habe ich durch Veränderung der Parameter des Indikators und des EAs erhalten. Wechseln des Wertes des Umkehrpunktes zu 250 wenn dieser Indikator installiert wird.
Arbeitet mit jedem HTTP Server...Ein Regressions-Kanal auf Basis von Hoch- und Tief-Kursen
Dieser Indikator zeichnet einen Regressions-Kanal, der auf Hoch und Tief-Kursen basiert.