Вариации на тему WPR - индикатор для MetaTrader 4
- 8005
Индикаторы построены на основе WPR.
Ничего нет нового под луной.
Первый индикатор. WPR c Боллинджером
WPR c Боллинджером
Второй индикатор. Просто сглаженный WPR
Просто сглаженный WPR
Третий индикатор. Мультивалютный сглаженный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.
Мультивалютный сглаженный WPR
Четвертый индикатор. Мультивалютный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.
Мультивалютный WPR
Небольшое семейство трендовых индикаторов.Daily Open-SR (Dosr)
Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.
Написан по моему заказу для работы с индикатором RPoint. Меняя параметры индикатора и советника пришел к этому варианту. При установке индикатора замените значение ReversPoint на 250.Скрипты "Торгового Хаоса"
Определение бара и направление тренда.