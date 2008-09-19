Индикаторы построены на основе WPR.

Ничего нет нового под луной.

Первый индикатор. WPR c Боллинджером

Второй индикатор. Просто сглаженный WPR

Третий индикатор. Мультивалютный сглаженный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.

Четвертый индикатор. Мультивалютный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.

