CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Вариации на тему WPR - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
8005
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикаторы построены на основе WPR.

Ничего нет нового под луной.

Первый индикатор. WPR c Боллинджером

WPR c Боллинджером

Второй индикатор. Просто сглаженный WPR

Просто сглаженный WPR

Третий индикатор. Мультивалютный сглаженный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.

Мультивалютный сглаженный WPR

Четвертый индикатор. Мультивалютный WPR. Позволяет видеть на текущем графике движение по другим инструментам.

Мультивалютный WPR

Трендовые индикаторы Трендовые индикаторы

Небольшое семейство трендовых индикаторов.

Daily Open-SR (Dosr) Daily Open-SR (Dosr)

Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.

e_RP_250 e_RP_250

Написан по моему заказу для работы с индикатором RPoint. Меняя параметры индикатора и советника пришел к этому варианту. При установке индикатора замените значение ReversPoint на 250.

Скрипты "Торгового Хаоса" Скрипты "Торгового Хаоса"

Определение бара и направление тренда.