Variações do WPR - indicador para MetaTrader 4
- 984
Os indicadores são desenvolvidos com base no WPR.
"Não há nada de novo sob o sol".
O primeiro indicador. WPR com Bollinger.
O segundo indicador. Apenas o WPR suavizado.
O terceiro indicador. WPR Suavizado de Multimoedas, permite ver o movimento dos outros símbolos no gráfico corrente.
O quarto indicador. Multimoedas WPR, permite ver o movimento dos outros símbolos no gráfico corrente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8432
