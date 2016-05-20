CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Variações do WPR - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
984
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Os indicadores são desenvolvidos com base no WPR.

"Não há nada de novo sob o sol".

O primeiro indicador. WPR com Bollinger.

O segundo indicador. Apenas o WPR suavizado.

O terceiro indicador. WPR Suavizado de Multimoedas, permite ver o movimento dos outros símbolos no gráfico corrente.

O quarto indicador. Multimoedas WPR, permite ver o movimento dos outros símbolos no gráfico corrente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8432

e_RP_250 e_RP_250

Foi desenvolvido para trabalhar com o indicador RPoint. Cheguei a esta variante, alterando os parâmetros do indicador e o EA. Alterei o valor ReversePoint para 250 ao coloquei o indicador.

Indicator of Tickly Price Changing Indicator of Tickly Price Changing

It shows how the price changed with the coming of a new tick.

Indicadores de Tendência Indicadores de Tendência

Um pequeno conjunto de indicadores de tendência.

Cliente Http Cliente Http

Funciona com servidores http...