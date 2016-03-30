CodeBaseKategorien
Variations on the Topic of WPR - Indikator für den MetaTrader 4

Die Indikatoren wurden auf der Basis von WPR entwickelt.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Der erste Indikator. WPR mit Bollinger.

Der zweite Indikator. Geglättet mit WPR.

Der dritte Indikator. Multi Currency geglätteter WPR. Erlaubt Ihnen die Bewegung andere Symbole im gleichen Chart zu sehen.

The fourth indicator. Multicurrency WPR. Erlaubt Ihnen die Bewegung andere Symbole im gleichen Chart zu sehen.

e_RP_250 e_RP_250

Dieser Indikator wurde auf meinem Wunsch für die Arbeit mit dem RPoint Indikator entwickelt. Diese Variante habe ich durch Veränderung der Parameter des Indikators und des EAs erhalten. Wechseln des Wertes des Umkehrpunktes zu 250 wenn dieser Indikator installiert wird.

Indikator of Tickly Price Changing Indikator of Tickly Price Changing

Die Preisänderung wird mit jedem neuen Tick angezeigt.

Trend Indicators Trend Indicators

Eine kleine Ansammlung von Indikatoren.

Http Client Http Client

Arbeitet mit jedem HTTP Server...