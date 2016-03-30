und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Variations on the Topic of WPR - Indikator für den MetaTrader 4
Die Indikatoren wurden auf der Basis von WPR entwickelt.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Der erste Indikator. WPR mit Bollinger.
Der zweite Indikator. Geglättet mit WPR.
Der dritte Indikator. Multi Currency geglätteter WPR. Erlaubt Ihnen die Bewegung andere Symbole im gleichen Chart zu sehen.
The fourth indicator. Multicurrency WPR. Erlaubt Ihnen die Bewegung andere Symbole im gleichen Chart zu sehen.
