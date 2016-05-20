Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
e_RP_250 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 787
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Eu testei apenas no EURUSD 1H de janeiro até o 15 de setembro deste ano. 24 negociações foram realizados e não houve perdas.
Ele mostra boa entradas de sinais mesmo no M%, com os dados iniciais do indicador igual a 50 (e com parâmetros maiores de SL e TP no EA, correspondentemente, por exemplo a 999, ou seja, a partir do recuo no topo e no fundo, etc.), ficando mais distante as negociações.
À saída pelo indicador muitas vezes dá um resultado negativo. Ele faz uma negociação por um recuo quando lançado pela primeira vez, por isso é melhor anexá-lo logo após o topo ou o fundo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8431
It shows how the price changed with the coming of a new tick.SMI_Correct-1
Outro indicador SMI. Baseado no livro "Momentum, Direction and Divergence", por W. Blau.
Um pequeno conjunto de indicadores.Indicadores de Tendência
Um pequeno conjunto de indicadores de tendência.