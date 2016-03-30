CodeBaseKategorien
Expert Advisors

e_RP_250 - Experte für den MetaTrader 4

Ich habe ihn nur mit EURUSD (H1) innerhalb des Zeitraumes von Januar bis zum 15. September dieses Jahres getestet. Es wurden 24 Trades ausgeführt und davon hat keiner verloren.



Er zeigt auch auf der Periode M5 gute Einstiegspunkte wenn der Indikator mit anfangswerten von 50 gestartet wird (und erweiterten SL und TP des EAs, z.B. 999). The farther is the trader's business.

Die Ausstiegspunkte des Indikators ergeben öfter ein negatives Ergebnis. Er macht einen Trade nach einem Rückschlag nachdem er zum ersten Mal gestartet worden ist. Also sollte er kurz nach dem Auftreten einer Spitze oder eines Tales gestartet werden

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8431

