e_RP_250 - эксперт для MetaTrader 4
- 8100
Тестировал только на евро/ дол 1ч. с января по 15 сентября с.г. Совершено 24 сделки из них ни одной убыточной.
e_RP_250
С первоначальными данными индикатора =50, (и соответственно советника с большими параметрами тп и сл, например 999, то есть от отскока низинки до отскока вершинки и т.д. ) неплохо показывает сигналы на вход даже на 5м. Дальше дело трейдера.
Выход по индикатору часто дает отрицательный результат. При первичном включении дает сделку по отскоку( тоесть может поздно), так, что лучше включеть сразу после образования вершинки или низинки.
