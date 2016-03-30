CodeBaseKategorien
Indikatoren

SMI_Correct-1 - Indikator für den MetaTrader 4

Ein weiterer SMI Indikator. Auf der Basis des Buches "Momentum, Direction and Divergence" von W. Blau.

extern int Period_Q= 13; // HH LL
extern int Period_R= 25; // 1st EMA
extern int Period_S=  2; // 2nd EMA
extern int Signal=5; // Signal EMA
extern int ShowBars=1000;

