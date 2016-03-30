Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SMI_Correct-1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 843
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein weiterer SMI Indikator. Auf der Basis des Buches "Momentum, Direction and Divergence" von W. Blau.
extern int Period_Q= 13; // HH LL extern int Period_R= 25; // 1st EMA extern int Period_S= 2; // 2nd EMA extern int Signal=5; // Signal EMA extern int ShowBars=1000;
SMI_Correct-1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8429
Daily Open-SR (Dosr)
Eine Handelsstrategie die auf Widerstands- und Unterstützungslinien basiert, die zum Anfang eines Tages ermittelt werden.i_EF_distance
Indikator i_EF_distance.
Indikator of Tickly Price Changing
Die Preisänderung wird mit jedem neuen Tick angezeigt.e_RP_250
Dieser Indikator wurde auf meinem Wunsch für die Arbeit mit dem RPoint Indikator entwickelt. Diese Variante habe ich durch Veränderung der Parameter des Indikators und des EAs erhalten. Wechseln des Wertes des Umkehrpunktes zu 250 wenn dieser Indikator installiert wird.