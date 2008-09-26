CodeBaseРазделы
Индикаторы

SMI_Correct-1 - индикатор для MetaTrader 4

Еще один индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".

extern int Period_Q= 13; // HH LL
extern int Period_R= 25; // 1st EMA
extern int Period_S=  2; // 2nd EMA
extern int Signal=5; // Signal EMA
extern int ShowBars=1000;

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8429

