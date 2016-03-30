Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iAvgVol - Indikator für den MetaTrader 4
Average Volume indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8423
Decema
Indikator Decema.Indikator Raznost2
Dieser Indikator zeig die Differenz zwischen Open[0] und Close[1].
Cloq
Dieser Indikator zeigt die Handelszeiten an.CCI_MA. EA basierend auf Substandard Application des CCI und MA
Sehr guter Algorithmus dieses EAs basierend auf einem CCI und seines MA (Gleitenden Durchschnitts). Er zeigt im Strategietester gute Ergebnisse. Ich könnte Hilfe für die Optimierung, das Testen und das Debugging gebrauchen.