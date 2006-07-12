CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iAvgVol - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5382
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Average Volume.


iAvgVol

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

Индикатор High_Low (ZigZag).

Hi-Lo Hi-Lo

Индикатор Hi-Lo.

InsTrend InsTrend

Индикатор мгновенной линии тренда InsTrend.

TestStops TestStops

Скрипт показывает условия правильной и максимально близкой установки стоп-лосса и тейк-профита у ордеров.