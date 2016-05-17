Mira cómo descargar robots gratis
Cloq - indicador para MetaTrader 4
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador muestra la hora de la sesión de trading.
// CloqCorner - 0 = top left, 1 = top right, 2 = bottom left, 3 = bottom right // DispGMT - Display GMT Time // DispLocal - Display Local Time // DispLondon - Display London Time // DispTokyo - Display Tokyo Time // DispNY - Display New York Time // DispBroker - Display Brokers Time // LabelColor - Color of city label // ClockColor - Color of clock
Parámetros de entrada:
extern int CloqCorner =2; extern bool DispGMT =true; extern bool DispLocal =true; extern bool DispLondon =false; extern bool DispTokyo =false; extern bool DispNY =false; extern bool DispBroker =true; extern color LabelColor =Black; extern color ClockColor =Black;
Cloq
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8424
