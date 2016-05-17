CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Cloq - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1690
Ranking:
(8)
Publicado:
Cloq.mq4 (9.64 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra la hora de la sesión de trading.

//   CloqCorner   - 0 = top left, 1 = top right, 2 = bottom left, 3 = bottom right
//   DispGMT      - Display GMT Time
//   DispLocal    - Display Local Time
//   DispLondon   - Display London Time
//   DispTokyo    - Display Tokyo Time
//   DispNY       - Display New York Time
//   DispBroker   - Display Brokers Time
//   LabelColor   - Color of city label
//   ClockColor   - Color of clock

Parámetros de entrada:

extern int         CloqCorner   =2;
extern bool         DispGMT     =true;
extern bool         DispLocal  =true;
extern bool         DispLondon  =false;
extern bool         DispTokyo  =false;
extern bool         DispNY     =false;
extern bool         DispBroker  =true;
extern color        LabelColor  =Black;
extern color        ClockColor  =Black;

Cloq

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8424

iAvgVol iAvgVol

Indicador Average Volume.

Decema Decema

Indicador Decema. Es otra versión de la media móvil.

CCI_MA. EA a base de una aplicación particular de CCI y MA CCI_MA. EA a base de una aplicación particular de CCI y MA

Un buen algoritmo de trabajo del EA a base de CCI y su MA. Buenos resultados en el Probador de Estrategias. Se necesita la ayuda con la optimización, pruebas, y tal vez con la depuración del código.

V-TBv6 V-TBv6

Indicador V-TBv6. Dibuja las flechas de compra y de venta.