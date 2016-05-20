CodeBaseSeções
Indicadores

iAvgVol - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
838
Avaliação:
(7)
Publicado:
    Indicador Volume Médio






Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8423

