Decema - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 714
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Indikator Decema.
Eingabeparameter
extern int MA_Period =15; extern int MA_Price =PRICE_CLOSE;
Decema
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8422
