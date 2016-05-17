CodeBaseSecciones
Asesor Experto e-Regr e indicador i-Regr

e-Regr.mq4 (10.13 KB) ver
i-Regr.mq4 (4.52 KB) ver
Canal de Regresión (Regression Channel)

El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, es equidistante arriba y abajo de la línea de la tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de desviación del precio máximo de cierre desde la línea de regresión.

Canal de regresión lineal


Canal de regresión cuadrática (parabólica)


Canal de regresión cúbica

Ajustes del indicador i-Regr

Grado del polinomio: 1- lineal; 2 - parabólico; 3 - cúbico





EA e-Regr basado en el indicador del Canal de regresión

Si el precio está por debajo de la línea inferior - Buy.
Si el precio está por encima de la línea superior - Sell.

TakeProfit por la línea media.
StopLoss = 0, pero Usted puede establecer el StopLoss
Protección de la tendencia: Si la vela D1 (del día anterior) es más de 150 pips - prohibición del trading y cierre de todas las posiciones abiertas.


Ajustes del EA e-Regr


Advertencia: el EA e-Regr no ha sido ajustado y no ha sido optimizado.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8417

