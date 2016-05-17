Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Asesor Experto e-Regr e indicador i-Regr - Asesor Experto para MetaTrader 4
Canal de Regresión (Regression Channel)
El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, es equidistante arriba y abajo de la línea de la tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de desviación del precio máximo de cierre desde la línea de regresión.
Canal de regresión lineal
Canal de regresión cuadrática (parabólica)
Canal de regresión cúbica
Ajustes del indicador i-Regr
Grado del polinomio: 1- lineal; 2 - parabólico; 3 - cúbico
EA e-Regr basado en el indicador del Canal de regresión
Si el precio está por debajo de la línea inferior - Buy.
Si el precio está por encima de la línea superior - Sell.
TakeProfit por la línea media.
StopLoss = 0, pero Usted puede establecer el StopLoss
Protección de la tendencia: Si la vela D1 (del día anterior) es más de 150 pips - prohibición del trading y cierre de todas las posiciones abiertas.
Ajustes del EA e-Regr
Advertencia: el EA e-Regr no ha sido ajustado y no ha sido optimizado.
