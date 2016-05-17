Las combinaciones de velas han sido cogidas desde el libro de Elder titulado “Velas japonesas”.

Este indicador indica en las siguientes combinaciones de velas:

- “ahorcado o martillo”, el código del símbolo es 108, color es DimGray.

- “patrón envolvente alcista”, el código del símbolo es 110, color es Red . Indica en la tendencia alcista.

- “patrón envolvente bajista”, el código del símbolo es 110, color es Lime . Indica en la tendencia bajista.

- “cubierta de nube oscura”, el código del símbolo es 116, color es Lime . Indica en la tendencia bajista.

- “claro en el cielo”, el código del símbolo es 116, color es Red . Indica en la tendencia alcista.

- “doji”, el código del símbolo es 174, color es Indigo. Se utiliza en acoplamiento con otras combinaciones.

Por razones de conveniencia, Usted puede apuntar con el cursor al símbolo y esperar unos segundos. Aparece la ventana emergente con indicación del nombre del

objeto que contiene la descripción de la combinación de velas.

Importante: Hay que esperar las señales fortalecedoras o de confirmación cuando se utiliza una combinación de velas.

Por ejemplo: Si el “ahorcado” ha aparecido después de una tendencia alcista explícita, eso se confirma con el precio de apertura de

la siguiente vela que compone la ruptura del precio hacia abajo respecto al precio del cierre del “ahorcado”, etc.