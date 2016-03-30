Regression Channel

Linear Regression Channel besteht aus zwei parallelen Linien, die einen gleichmäßigen Abstand nach oben und unten zu einem linearen Regressions-Trend haben. Der Abstand zwischen der Regressionslinie und dem Kanal ist gleich dem maximalen Abstand zwischen einem Close-Kurs von der Regressionslinie.



Linear Regression Channel



Second-power (Parabolic) Polynomial Regression Channel





Third-power Polynomial Regression Channel

MetaTrader Indikator i-Regr Setting



Degree - power of Polynomial : 1- linear; 2- parabolic; 3- Third-power













MetaTrader Expert Advisor e-Regr based on Regression Channel MetaTrader Indicator



Wenn der Preis sich unterhalb der unteren Linie befindet - Buy

Wenn der Preis sich oberhalb der oberen Linie befindet - Sell

Take-Profit ist an der mittleren Linie.

Stop Loss = 0 aber Sie können eines setzen

Trend Protection: Wenn die D1 Kerze (des vorangegangenen Tages) größer als 150 Pips ist – dann ist kein Trade erlaubt und es werden alle offenen Positionen geschlossen.





MetaTrader Expert Advisor e-Reg Setting



Warning: The Expert advisor e-Regr was not adjusted and was not optimized.







