Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indikator i-Regr - Experte für den MetaTrader 4
Regression Channel
Linear Regression Channel besteht aus zwei parallelen Linien, die einen gleichmäßigen Abstand nach oben und unten zu einem linearen Regressions-Trend haben. Der Abstand zwischen der Regressionslinie und dem Kanal ist gleich dem maximalen Abstand zwischen einem Close-Kurs von der Regressionslinie.
Linear Regression Channel
Second-power (Parabolic) Polynomial Regression Channel
Third-power Polynomial Regression Channel
MetaTrader Indikator i-Regr Setting
Degree - power of Polynomial : 1- linear; 2- parabolic; 3- Third-power
MetaTrader Expert Advisor e-Regr based on Regression Channel MetaTrader Indicator
Wenn der Preis sich unterhalb der unteren Linie befindet - Buy
Wenn der Preis sich oberhalb der oberen Linie befindet - Sell
Take-Profit ist an der mittleren Linie.
Stop Loss = 0 aber Sie können eines setzen
Trend Protection: Wenn die D1 Kerze (des vorangegangenen Tages) größer als 150 Pips ist – dann ist kein Trade erlaubt und es werden alle offenen Positionen geschlossen.
MetaTrader Expert Advisor e-Reg Setting
Warning: The Expert advisor e-Regr was not adjusted and was not optimized.
Dieser EA eröffnet Positionen in Richtung eines gleitenden stochastischen Indikators und zusätzlich werden die Positionsgrößen schrittweise vergrößert (Martingale). Er ist für Micro-Forex spezialisiert.WolfWave.
Indikator WolfWave. Der Code enthält eine fragmentarische Erklärung.
Zeichnet eine Widerstandslinie basierend auf zwei oberen Fraktalen.Indikator of Support Line
Zeichnet eine Unterstützungslinie basierend auf den letzten zwei unteren fraktalen.