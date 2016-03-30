CodeBaseKategorien
Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indikator i-Regr - Experte für den MetaTrader 4

e-Regr.mq4 (10.13 KB)
i-Regr.mq4 (4.52 KB)
Regression Channel

Linear Regression Channel besteht aus zwei parallelen Linien, die einen gleichmäßigen Abstand nach oben und unten zu einem linearen Regressions-Trend haben. Der Abstand zwischen der Regressionslinie und dem Kanal ist gleich dem maximalen Abstand zwischen einem Close-Kurs von der Regressionslinie.

Linear Regression Channel


Second-power (Parabolic) Polynomial Regression Channel


Third-power Polynomial Regression Channel

MetaTrader Indikator i-Regr Setting

Degree - power of Polynomial : 1- linear; 2- parabolic; 3- Third-power





MetaTrader Expert Advisor e-Regr based on Regression Channel MetaTrader Indicator

Wenn der Preis sich unterhalb der unteren Linie befindet - Buy
Wenn der Preis sich oberhalb der oberen Linie befindet - Sell

Take-Profit ist an der mittleren Linie.
Stop Loss = 0 aber Sie können eines setzen
Trend Protection: Wenn die D1 Kerze (des vorangegangenen Tages) größer als 150 Pips ist – dann ist kein Trade erlaubt und es werden alle offenen Positionen geschlossen.


MetaTrader Expert Advisor e-Reg Setting


Warning: The Expert advisor e-Regr was not adjusted and was not optimized.



