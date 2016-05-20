Canal de Regressão

Canal de Regressão Linear consiste em duas linhas paralelas, equidistantes acima e abaixo da linha de tendência de regressão linear. A distância entre linha de canal e linha de regressão é igual ao valor do desvio máximo do fechamento do preço a partir da linha de regressão.



Canal de Regressão Linear



Segunda-força (parabólica) Polinomial do Canal de Regressão





Terceira-força Polinomial do Canal de Regressão

Configuração do Indicador MetaTrader i-Regr



Grau (Degree) - poder polinomial: 1- linear; 2- parabólica; 3- Terceira-força













Expert Advisor MetaTrader e-Regr baseado no Indicador MetaTrader Canal de Regressão (i-Regr)



Se o preço é menor do que em linha inferior - Comprar

Se o preçoé maior do que a linha superior - Vender

TakeProfit pela linha média.

Stop Loss = 0, mas você pode definir o Stop Loss

Trend Protection: Se o candle D1 (dia anterior) é maior do que 150 pips – negociação proibida e fecha todas as posições abertas.





Configuração do Expert Advisor MetaTrader e-Reg



Cuidado: O Expert Advisor e-Regr não foi ajustado ou otimizado.







