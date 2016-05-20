CodeBaseSeções
Experts

Expert Advisor Metatrader e-Regr e Indicador Metatrader i-Regr

Canal de Regressão

Canal de Regressão Linear consiste em duas linhas paralelas, equidistantes acima e abaixo da linha de tendência de regressão linear. A distância entre linha de canal e linha de regressão é igual ao valor do desvio máximo do fechamento do preço a partir da linha de regressão.

Canal de Regressão Linear


Segunda-força (parabólica) Polinomial do Canal de Regressão


Terceira-força Polinomial do Canal de Regressão

Configuração do Indicador MetaTrader i-Regr

Grau (Degree) - poder polinomial: 1- linear; 2- parabólica; 3- Terceira-força





Expert Advisor MetaTrader e-Regr baseado no Indicador MetaTrader Canal de Regressão (i-Regr)

Se o preço é menor do que em linha inferior - Comprar
Se o preçoé maior do que a linha superior - Vender

TakeProfit pela linha média.
Stop Loss = 0, mas você pode definir o Stop Loss
Trend Protection: Se o candle D1 (dia anterior) é maior do que 150 pips – negociação proibida e fecha todas as posições abertas.


Configuração do Expert Advisor MetaTrader e-Reg


Cuidado: O Expert Advisor e-Regr não foi ajustado ou otimizado.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8417

