喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indicator i-Regr - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 12310
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
回归通道（Regression Channel）
线性回归通道（Linear
Regression Channel） 由两条平行线组成， 线性回归趋势的线从上至下等距离。 通道构架和回归线之间的距离等于最大收盘价与回归线之间的偏差值。
线性回归通道
Second-power (Parabolic) Polynomial Regression Channel
Third-power Polynomial Regression Channel
MetaTrader Indicator i-Regr Setting
Degree - power of Polynomial : 1- linear; 2- parabolic; 3- Third-power
MetaTrader 智能交易r e-Regr 以l MetaTrader回归通道指标为基础
如果价格低于该线 - Buy
如果价格高于该线 - Sell
TakeProfit 按照平均线
Stop Loss = 0 但是您可以设置止损
Trend Protection: If D1 candle (for previously day) bigger than 150 pips – trade prohibition and close all opened position.
MetaTrader 智能交易 e-Reg 设置
警告: 智能交易 e-Regr不能调整和优化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8417
