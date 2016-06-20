ローソク足のパターンについてはエルダー博士による著「ローソク足」で詳しく説明されています。

このインディケータは次のローソク足のパターンを示します。:

- 「ハンマー」。シンボル号は108、色はDimGray。

- 「ブリッシュ・エンガルフィング」。シンボル号は110色はRed。上昇トレンドを示します。

- 「ベアリッシュ・エンガルフィング」。シンボル号は110、色は Lime 。下降トレンドを示します。

- 「ダーク・クラウド・カバー」。シンボル号は116、色は Lime 。下降トレンドを示します。

- 「クラウドギャップ116」。シンボル号は Red 。上昇トレンドを示します。

- 「ドジ」。シンボル号は174、色はIndigo。他のパターンと組み合わせることができます。

簡単の為に、シンボルにカーソルを移動すると、シンボル名を表すポップアップウィンドウが見られます。

このウィンドウにはローソク足パターンの詳細があります。

重要！ローソク足のパターンを分析する場合、確認しているシグナルをお待ちください。

例えば、「ハンマー」が強い上昇トレンドの後に発生した場合、

「ハンマー」の終値に対する価格レンジに等しい次のローソク足の始値がパターンの存在を確認します。