コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Indicator of Candlesticks Combinations - MetaTrader 4のためのインディケータ

Iurii Tokman | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1156
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
Japan.mq4 (4.28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のパターンについてはエルダー博士による著「ローソク足」で詳しく説明されています。

このインディケータは次のローソク足のパターンを示します。:

- 「ハンマー」。シンボル号は108、色はDimGray

- 「ブリッシュ・エンガルフィング」。シンボル号は110色はRed。上昇トレンドを示します。

- 「ベアリッシュ・エンガルフィング」。シンボル号は110、色は Lime 。下降トレンドを示します。

- 「ダーク・クラウド・カバー」。シンボル号は116、色は Lime 。下降トレンドを示します。

- 「クラウドギャップ116」。シンボル号は Red 。上昇トレンドを示します。

- 「ドジ」。シンボル号は174、色はIndigo。他のパターンと組み合わせることができます。

簡単の為に、シンボルにカーソルを移動すると、シンボル名を表すポップアップウィンドウが見られます。

このウィンドウにはローソク足パターンの詳細があります。

重要！ローソク足のパターンを分析する場合、確認しているシグナルをお待ちください。

例えば、「ハンマー」が強い上昇トレンドの後に発生した場合、

「ハンマー」の終値に対する価格レンジに等しい次のローソク足の始値がパターンの存在を確認します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8415

ティックの変化を表すインディケータ ティックの変化を表すインディケータ

ティックが発生する後に価格がどれくらい変化したかポイントで計算します。

ZH_Global_Chart_Variable_Lib ZH_Global_Chart_Variable_Lib

グローバルグラフィック変数を処理するためのライブラリです。

MartingailExpert_v1.0 MartingailExpert_v1.0

特にコメントはありません。

レジスタンスラインインジケータ レジスタンスラインインジケータ

2つの最後のフラクタルによりレジスタンスラインを作成します。