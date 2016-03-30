Die Katzen Kombinationen sind aus dem Buch "Japanese Candlesticks" by Nison.

Dieser Indikator zeigt die folgenden Kombinationen von Kerzen an:

- "hammer" or "hanged man", die Symbolnummer ist 108, die Farbe ist DimGray.

- "bullish engulfing", die Symbolnummer ist 110, die Farbe ist Red . Es bezeichnet den bullishen Trend.

- "bearish engulfing", die Symbolnummer ist 110, die Farbe ist Lime . Es zeigt den bearishen Trend.

- "dark-cloud cover", die Symbolnummer ist 116, die Farbe ist Lime . Es zeigt den bearishen Trend.



- "cloud gap", die Symbolnummer ist 116, die Farbe ist Red . Es bezeichnet den bullishen Trend.



- "doji", die Symbolnummer ist 174, die Farbe ist Indigo . Es wird in Zusammenhang mit anderen Kombinationen gebraucht.

Um die Anwendung zu vereinfachen, können Sie den Cursor einfach über ein Symbol halten und ein paar Sekunden warten. Es erscheint ein Popup Fenster welches den Namen des Objektes trägt und auch die Beschreibung der Kerzenkombination beinhaltet.

Wichtig! Sie sollten die Abgeschlossenheit einer Kerzen Kombination abwarten.

Zum Beispiel: Wenn der "hanged man" nach einem Aufwärtstrend erscheint, wird dieser erst durch den Open-Kurs der nächsten Kerze bestätigt etc.