蜡烛柱结合指标摘自 Eldera的"日本蜡烛柱"。

该指标线是在以下蜡烛柱结合中：

- "hammer" or "hanged man", 货币对代码 108, 颜色 DimGray。

- "bullish engulfing"， 货币对代码 110, 颜色 Red .指示熊市趋势。

- "bullish engulfing",货币对代码 110, 颜色 Lime .指示熊市趋势。

- "dark-cloud cover", 货币对代码 116, 颜色 Lime .指示熊市趋势。

- "cloud gap",货币对代码 116, 颜色 Red . 指示熊市趋势。

-"doji", 货币对代码 174, 颜色 Indigo . 需要其他结合使用。

为了方便您可以在附上光标并等待几秒钟，弹出的窗口中会出现对象的名称，同时还会指明结合蜡烛柱的描述。

提示 ! 您需要在加强或稳定信号中结合蜡烛柱。

例如: 如果在表示向上的趋势后显现 "hanged man"，那么下一个蜡烛柱的开盘价格可以确定。相应地，收盘价格也可以根据"hanged man"确定....