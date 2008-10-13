请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
蜡烛柱结合指标摘自 Eldera的"日本蜡烛柱"。
该指标线是在以下蜡烛柱结合中：
- "hammer" or "hanged man", 货币对代码 108, 颜色 DimGray。
- "bullish engulfing"， 货币对代码 110, 颜色 Red .指示熊市趋势。
- "bullish engulfing",货币对代码 110, 颜色 Lime .指示熊市趋势。
- "dark-cloud cover", 货币对代码 116, 颜色 Lime .指示熊市趋势。
- "cloud gap",货币对代码 116, 颜色 Red . 指示熊市趋势。
-"doji", 货币对代码 174, 颜色 Indigo . 需要其他结合使用。
为了方便您可以在附上光标并等待几秒钟，弹出的窗口中会出现对象的名称，同时还会指明结合蜡烛柱的描述。
提示 ! 您需要在加强或稳定信号中结合蜡烛柱。
例如: 如果在表示向上的趋势后显现 "hanged man"，那么下一个蜡烛柱的开盘价格可以确定。相应地，收盘价格也可以根据"hanged man"确定....
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8415
e_RP_250
该智能交易的运行指标为 RPoint视为客户编写的。改变了指标中的参量，得到了现在的智能交易。 在安装指标前将 ReversPoint 值设定位 250。i-BandsWidth.mq4
根据保林格通道创建
改变趋势指标。
改变趋势指标。10棒之前60棒内高低点为支撑压力位。
冲高不过空，冲低不过做多。30点止损。