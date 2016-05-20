A combinação com candlesticks foi retirada do livro "Japanese Candlesticks", por Nison.

Este indicador determina a seguinte combinação de candlesticks:

- "hammer" ou "hanged man", o código do símbolo é 108, a cor é DimGray.

- "bullish engulfing", o código do símbolo é 110, a cor é Vermelha. Determina a tendência de alta.

- "bearish engulfing", o código de símbolo é 110, a cor é Lima . Determina a tendência de baixa.

- "dark-cloud cover", o código de símbolo é 116, a cor é Lima . Determina a tendência de baixa.



- "cloud gap", o código de símbolo é 116, a cor é Vermelho . Determina a tendência de alta.



- "doji", o código de símbolo é 174, a cor é azul. É usado juntamente com as outras combinações.

Para sua praticidade, você pode apontar o cursor num símbolo e esperar alguns segundos, umaa janela pop-up contendo o nome do objeto aparece, também contém a descrição da combinação dos candlesticks.

Importante! Você deve esperar o fortalecimento ou a sustentação do sinais para usar as combinações dos candlesticks.

Por exemplo: Se o "hanged man" aparece depois de uma tendência de alta acentuada, será confirmado pelo preço de abertura do próximo candlestick, compondo uma ruptura do preço em relação ao preço de fechamento do "hanged man", etc.