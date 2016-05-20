Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador de Combinações com Candlesticks (Velas Japonesas) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1673
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A combinação com candlesticks foi retirada do livro "Japanese Candlesticks", por Nison.
Este indicador determina a seguinte combinação de candlesticks:
- "hammer" ou "hanged man", o código do símbolo é 108, a cor é DimGray.
- "bullish engulfing", o código do símbolo é 110, a cor é Vermelha. Determina a tendência de alta.
- "bearish engulfing", o código de símbolo é 110, a cor é Lima . Determina a tendência de baixa.
- "dark-cloud cover", o código de símbolo é 116, a cor é Lima . Determina a tendência de baixa.
- "cloud gap", o código de símbolo é 116, a cor é Vermelho . Determina a tendência de alta.
- "doji", o código de símbolo é 174, a cor é azul. É usado juntamente com as outras combinações.
Para sua praticidade, você pode apontar o cursor num símbolo e esperar alguns segundos, umaa janela pop-up contendo o nome do objeto aparece, também contém a descrição da combinação dos candlesticks.
Importante! Você deve esperar o fortalecimento ou a sustentação do sinais para usar as combinações dos candlesticks.
Por exemplo: Se o "hanged man" aparece depois de uma tendência de alta acentuada, será confirmado pelo preço de abertura do próximo candlestick, compondo uma ruptura do preço em relação ao preço de fechamento do "hanged man", etc.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8415
Ele exibe como o preço é modificado em pontos com a vinda de um novo tick.ZH_Global_Chart_Variable_Lib
A biblioteca se destina a trabalhar com as variáveis globais gráficas.
A EA abre as posições na direção do movimento do indicador Stochastic, além disso existe uma elevação das posições pelo martingale. Ele é ajustado para o micro-Forex.Expert Advisor Metatrader e-Regr e Indicador Metatrader i-Regr
Indicador e Expert Advisor Regression Channel