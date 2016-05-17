Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iStochTxt - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1256
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador iStochTxt dibuja las flechas en los puntos de intersección de la línea principal del estocástico con los niveles de señal en el gráfico principal.
iStochTxt
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8401
#MAMA
Indicador #MAMA.CyberiaTrader
Es el EA que trabaja en el período M1 con las divisas con el spread de 2 puntos.
risk
El EA determina el tamaño permitido del lote para realizar la operación, muestra cuánto ya se utiliza y cuánto se puede añadir.Fisherorg_v1
Indicador Fisher_org_v1.