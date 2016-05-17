CodeBaseSecciones
Indicadores

iStochTxt - indicador para MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Visualizaciones:
1256
Ranking:
(10)
Publicado:
iStochTxt.mq4 (3.52 KB) ver
El indicador iStochTxt dibuja las flechas en los puntos de intersección de la línea principal del estocástico con los niveles de señal en el gráfico principal.

iStochTxt

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8401

