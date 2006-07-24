CodeBaseРазделы
iStochTxt - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор iStochTxt в точках пересечения главной линии стохастика с сигнальными уровнями рисует на основном графике стрелки.

iStochTxt

