Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iStochTxt - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 948
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador iStochTxt desenha as setas no gráfico principal, exatamente nos pontos de intersecção da linha principal estocástica e os níveis de sinal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8401
#MAMA
Indicador #MAMA.CyberiaTrader
Um EA que funciona com base no período M1 e com os símbolos que têm o spread de 2 pontos.
risk
Alguém escreveu no fórum: "Reserva de Lotes - alguém tem algo parecido com isto?" Eu respondo que sim O EA determina exatamente isto.Fisherorg_v1
Indicador Fisherorg_v1.