Indicadores

iStochTxt - indicador para MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
948
Avaliação:
(10)
Publicado:
O indicador iStochTxt desenha as setas no gráfico principal, exatamente nos pontos de intersecção da linha principal estocástica e os níveis de sinal.





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8401

