CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

#MAMA - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
912
Ranking:
(9)
Publicado:
sMAMA.mq4 (5.23 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador #MAMA.


#MAMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8400

CyberiaTrader CyberiaTrader

Es el EA que trabaja en el período M1 con las divisas con el spread de 2 puntos.

Open SELL Open SELL

El script abre la posición SELL con la parte especificada de FreeMargin.

iStochTxt iStochTxt

El indicador iStochTxt dibuja las flechas Buy o Sell en el gráfico principal.

risk risk

El EA determina el tamaño permitido del lote para realizar la operación, muestra cuánto ya se utiliza y cuánto se puede añadir.