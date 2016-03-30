Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iStochTxt - Indikator für den MetaTrader 4
Der iStochTxt Indikator zeichnet Pfeile an den Punkten in den Hauptchart, wo die stochastische Hauptlinie und die Signallinie sich kreuzen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8401
