Asesores Expertos

risk - Asesor Experto para MetaTrader 4

Victor Chebotariov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
761
Ranking:
(8)
Publicado:
risk.mq4 (2.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El EA determina el tamaño permitido del lote para realizar la operación, muestra cuánto ya se utiliza y cuánto se puede añadir. Además, muestra el beneficio actual y total.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8402

