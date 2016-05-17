CodeBaseSecciones
CyberiaTrader - Asesor Experto para MetaTrader 4

   Es un EA profesional para tradear con las divisas con el spread de 2 puntos en el período M1. Sobre todo se comporta bien en los mercados en flat con buenos volúmenes. Han sido implementadas sus propias tecnologías del trading: trabajo con cruzamientos de cotizaciones, cálculo automático de lotes según el riesgo establecido, trabajo con varias divisas, determinación automática del período de modelación, autocorrelación del tamaño de Stop Loss con el coeficiente establecido de la confianza al mercado, etc. El EA realiza la tecnología del pipsing, tecnología de determinación del Stop Loss sombrío...

    El EA puede mostrar los resultados de 100 a 300% al día con los ajustes predefinidos. Antes el EA se distribuía por mi empresa sólo a los clientes comerciales. Creo que ahora algunas de sus ideas serán útiles para mucha gente. Seré franco: no pongan este EA en la cuenta real, o utilicen sólo en el flat a su propio riesgo.

