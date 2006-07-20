Ставь лайки и следи за новостями
CyberiaTrader - эксперт для MetaTrader 4
Профессиональный советник для торговли на валютах со cпредом в 2 пункта на минутных интервалах. Особенно хорошо проявляет себя на флетовых рынках с хорошими объемами. Релизованы собственные технологии ведения торговли: работа по кросс-курсам, автоматический расчет лотов по заданному риску, работа с несколькими валютами, автоматическое определение периода моделирования, автокорреляция величины стоп-лосс с заданным коэффициентом доверия рынку и многое другое. Советник реализует технологию пипсования, технологию определения теневого стоп-лосса...
Советник может показывать результаты от 100 до 300% в день с настройками по умолчанию. Ранее советник распространялся моей компанией только коммерческим клиентам. Сейчас я думаю, некоторые его идеи будут полезны многим. Скажу сразу - эту версию на реал не ставьте, или используйте только на флете на свой страх и риск.
