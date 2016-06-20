1分足でスプレッドが2と等しい通貨ペアを取引するEAです。レンジ相場では最高の結果を出します。自分なりの売買技術が実装されます。: クロスレートの処理、リスクによるロット自動計算、複数通貨ペアの取引、バックテスト期間の自動決定、決済逆指値と確信度の自己相関等々です。このEAは、ピプシングを行い、またはシャディストップロスを実現することができます。



初期設定を使えばEAの結果が100-300パーセントの利益となります。前にこのEAの有料版だけ提供しましたが、現在、皆さんに提供したいと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。注意：リアル口座でこのEAを使うことをおすすめしません。ただ、レンジ相場で慎重に取引しましょう。