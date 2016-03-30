Dieser professionelle EA arbeitet mit der Periode M1 und mit Symbolen die einen Spread von zwei Punkten haben.. Er arbeitet sehr gut in sich seitwärts bewegenden Märkten mit hohem Volumen. Die folgenden Trading-Technologien sind implementiert: arbeitet mit Währungen, Automatische Berechnung der Lotgröße, automatische Bestimmung der Modellierungsperiode, automatische Korrektur von Stop-Loss mit dem angegebenen Koeffizienten für das Vertrauen in den Markt und viele andere Dinge. Der EA realisiert die "pipsing technology", die Technologie der Schatten-StopLoss-Bestimmung...



Dieser EA zeigt Ergebnisse von 100 to 300% pro Tag mit den vorgegebenen Einstellungen. Früher wurde dieser EA nur an kommerzielle Kunden meiner Firma verkauft. Nun denke ich aber, dass einige dieser Ideen für viele hilfreich wären. Ich sage Ihnen aber hiermit direkt, dass sie diese Version nicht auf reellen Konten verwenden sollten oder nur auf ihr eigenes Risiko.