EA profissional destinado a negociação com moedas que têm o spread de 2 pontos e no período M1. Ele funciona muito bem nos mercados laterais com bons volumes. A negociação personalizada que executa as seguintes tecnologias implementadas: trabalha com cotaçoes transversais (cross-rates), cálculo automático dos lotes pelo risco especificado, trabalhando com várias moedas, determinação automática do período de modelagem, correção automática do valor do StopLoss com o seu coeficiente especificado de confiança no mercado e muitas outras coisas. O EA realiza a tecnologia de pipsing, a tecnologia que determina o StopLoss de sombra...



A EA mostra os resultados de 100 a 300% por dia com as configurações padrão. No início este EA foi distribuído pela minha empresa somente aos clientes de negociação. Agora eu acho que algumas de suas idéias serão útil para muitos outros. Eu vou dizer honestamente, não use esta versão em contas reais ou use apenas no mercado lateral por seu próprio risco.