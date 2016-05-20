CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

CyberiaTrader - expert para MetaTrader 4

Joker | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
914
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

EA profissional destinado a negociação com moedas que têm o spread de 2 pontos e no período M1. Ele funciona muito bem nos mercados laterais com bons volumes. A negociação personalizada que executa as seguintes tecnologias implementadas: trabalha com cotaçoes transversais (cross-rates), cálculo automático dos lotes pelo risco especificado, trabalhando com várias moedas, determinação automática do período de modelagem, correção automática do valor do StopLoss com o seu coeficiente especificado de confiança no mercado e muitas outras coisas. O EA realiza a tecnologia de pipsing, a tecnologia que determina o StopLoss de sombra...

A EA mostra os resultados de 100 a 300% por dia com as configurações padrão. No início este EA foi distribuído pela minha empresa somente aos clientes de negociação. Agora eu acho que algumas de suas idéias serão útil para muitos outros. Eu vou dizer honestamente, não use esta versão em contas reais ou use apenas no mercado lateral por seu próprio risco.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8397

Open SELL Open SELL

O script abre uma posição de venda com a parte especificada da Margem Liberada.

Oscilador Ergodic Oscilador Ergodic

Indicador Ergodic Oscillator.

#MAMA #MAMA

Indicador #MAMA.

iStochTxt iStochTxt

O indicador iStochTxt desenha as setas de Compra e Venda no gráfico principal.