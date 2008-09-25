请观看如何免费下载自动交易
专业的智能交易的交易货币对的最小间隔在2个点的价差。特别是在统一的市场中可以拥有不错的成交量。交易中实现个人技术：工作交叉率，自动计算标准手风险至，同时运行几种货币对，自动确定时间周期模式，在市场的风险系数增加时自动纠正止损数额。智能交易实现了技术的倒卖...
智能交易按照默认值设置一天之内的显示结果为 100- 300%。早些时候，智能交易在我公司只对一些商业客户推广。现在我看来，智能交易的一些理念有很多益处。我还想说的是这个版本的智能交易不适用于真实市场交易。
