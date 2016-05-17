CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Detrended Price Oscillator - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2463
Ranking:
(17)
Publicado:
DPO.mq4 (1.87 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Detrendeded Price Oscillator (DPO) parece a la media móvil porque también filtra la dirección (tendencia) en los valores de los precios lo que permite detectar más fácil la variación cíclica. El indicador detecta la variación cíclica mostrando la media móvil como una línea recta horizontal, colocando luego los valores de los precios a lo largo de esta línea en función de su relación a la media móvil.

Detrended Price Oscillator se calcula según la siguiente fórmula:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

donde N es el período de la media móvil.

Detrended Price Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8387

Vegas Vegas

Indicador Vegas. Se adjunta a los gráficos de horas. Para los demás no tiene sentido.

CCI Woodies CCI Woodies

Dos indicadores CCI de diferentes períodos en la misma subventana.

CloseAllBuySell CloseAllBuySell

Este script cierra todas las Buy y Sell abiertas en la ventana activa.

StopLossMove StopLossMove

El script mueve StopLoss a Distance del mercado