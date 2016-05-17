Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2463
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Detrendeded Price Oscillator (DPO) parece a la media móvil porque también filtra la dirección (tendencia) en los valores de los precios lo que permite detectar más fácil la variación cíclica. El indicador detecta la variación cíclica mostrando la media móvil como una línea recta horizontal, colocando luego los valores de los precios a lo largo de esta línea en función de su relación a la media móvil.
Detrended Price Oscillator se calcula según la siguiente fórmula:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
donde N es el período de la media móvil.
Detrended Price Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8387
Indicador Vegas. Se adjunta a los gráficos de horas. Para los demás no tiene sentido.CCI Woodies
Dos indicadores CCI de diferentes períodos en la misma subventana.
Este script cierra todas las Buy y Sell abiertas en la ventana activa.StopLossMove
El script mueve StopLoss a Distance del mercado