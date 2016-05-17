El indicador Detrendeded Price Oscillator (DPO) parece a la media móvil porque también filtra la dirección (tendencia) en los valores de los precios lo que permite detectar más fácil la variación cíclica. El indicador detecta la variación cíclica mostrando la media móvil como una línea recta horizontal, colocando luego los valores de los precios a lo largo de esta línea en función de su relación a la media móvil.

Detrended Price Oscillator se calcula según la siguiente fórmula:





DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)



donde N es el período de la media móvil.

