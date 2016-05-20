CodeBaseSeções
Oscilador de Preço Sem Tendência - indicador para MetaTrader 4

        Oscilador de Preço Sem Tendência é calculado de acordo com a seguinte fórmula:



          DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)        



    onde N é o período da média móvel.

















    

        
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd. 
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8387

  

  

      

          

