Oscilador de Preço Sem Tendência - indicador para MetaTrader 4
Oscilador de Preço Sem Tendência é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
onde N é o período da média móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8387
